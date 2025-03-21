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Треть всех боев за минувшие сутки произошла на Покровском направлении – Генштаб

Степан ГафткоПятница, 21 марта 2025, 08:18
Треть всех боев за минувшие сутки произошла на Покровском направлении – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ЗСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений, чаще всего россияне атаковали под Покровском, Торецком и на Лиманском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (20 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением 3 ракет, а также 94 авиаударов, сбросив 151 УАБ. Кроме этого, совершил 6449 обстрелов, в том числе 187 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3000 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 9 раз пытались прорвать оборону у Кондрашовки, Малой Шапкивки, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении вчера было 8 атак. Бои шли возле Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 22 атаки. Российские подразделения пытались прорвать оборону возле Нового, Новомихайловки, Ямполовки, Копанок и Надежды.

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На Северском направлении войска РФ 3 раза шли в наступление у Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении было 4 атаки в районах Миньковки, Ступочек, а также в сторону Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении зафиксировано 25 атак возле Дачного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении произошло 53 штурма в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Зеленого Поля, Тарасовки, Елизаветовки, Новоторецкого, Луча, Лысовки, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Преображенки и Андреевки, а также в сторону Муравки и Котляровки.

На Новопавловском направлении зафиксировано 15 атак в сторону Шевченко, Вольного Поля, Константинополя и Разлива.

На Ореховском направлении российские войска 4 раза пытались прорваться возле Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях боев не было.

На Волынском и Полесском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 27 КАБ, совершил 363 обстрела, из которых четыре – из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

российско-украинская войнаГенштабвойна
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