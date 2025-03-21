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Росіяни атакували Сумський район: після влучань вирували пожежі – ДСНС

Ірина БалачукП'ятниця, 21 березня 2025, 08:44
Росіяни атакували Сумський район: після влучань вирували пожежі – ДСНС
ФОТО ДСНС

Уночі 21 березня російські загарбники атакували безпілотниками Сумський район Сумської області, внаслідок влучань вирували пожежі, є руйнування, але минулося без жертв.

Джерело: ДСНС та Сумська ОВА в Telegram

Дослівно служба: "У ніч з 20 на 21 березня, ворог наніс три удари по одній з громад Сумського району. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Фахівці ДСНС, працювали на трьох локаціях".

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Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що пожежі загасили.

Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові та дачні будинки, а також транспортні засоби.

"Інформація про постраждалих не надходила", – повідомили в ДСНС.

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Фото ДСНС

За даними Сумської ОВА, вночі над областю збили 14 ворожих "Шахедів".

Сумська областьШахедпожежа
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