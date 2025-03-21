Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Россияне атаковали Сумской район: после попаданий бушевали пожары – ГСЧС

Ирина БалачукПятница, 21 марта 2025, 08:44
Россияне атаковали Сумской район: после попаданий бушевали пожары – ГСЧС
ФОТО ГСЧС

Ночью 21 марта российские захватчики атаковали беспилотниками Сумской район Сумской области, в результате попаданий бушевали пожары, есть разрушения, но обошлось без жертв.

Источник: ГСЧС и Сумская ОВА в Telegram

Дословно служба: "В ночь с 20 на 21 марта, враг нанес три удара по одной из общин Сумского района. В результате попаданий возникли пожары и разрушения. Специалисты ГСЧС, работали на трех локациях".

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что пожары потушили.

В результате российской атаки повреждены жилые и дачные дома, а также транспортные средства.

РЕКЛАМА:

"Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в ГСЧС.

 
фото ГСЧС

По данным Сумской ОВА, ночью над областью сбили 14 вражеских "Шахедов".

Сумская областьШахедпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Все новости...
Сумская область
Более 180 взрывов за сутки на Сумщине: есть погибшие и раненый человек
Россияне сбросили два КАБа на жилой дом в Сумской области: 2 погибших
Россияне атаковали КАБами Сумщину: есть погибший и раненый
Последние новости
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
12:21
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
12:21
карта На выходных в Украине местами пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: