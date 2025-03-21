Россияне атаковали Сумской район: после попаданий бушевали пожары – ГСЧС

Ночью 21 марта российские захватчики атаковали беспилотниками Сумской район Сумской области, в результате попаданий бушевали пожары, есть разрушения, но обошлось без жертв.

Источник: ГСЧС и Сумская ОВА в Telegram

Дословно служба: "В ночь с 20 на 21 марта, враг нанес три удара по одной из общин Сумского района. В результате попаданий возникли пожары и разрушения. Специалисты ГСЧС, работали на трех локациях".

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Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что пожары потушили.

В результате российской атаки повреждены жилые и дачные дома, а также транспортные средства.

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"Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в ГСЧС.

фото ГСЧС

По данным Сумской ОВА, ночью над областью сбили 14 вражеских "Шахедов".