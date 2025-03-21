Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

США скоротили участь у зусиллях за дотриманням санкцій проти РФ – Bloomberg

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 березня 2025, 11:16
США скоротили участь у зусиллях за дотриманням санкцій проти РФ – Bloomberg
Фото: Getty Images

Європейські посадовці заявляють, що адміністрація Дональда Трампа зменшила свою участь у зусиллях із запровадження санкцій проти РФ. Зокрема, США були практично відсутні в кількох робочих групах для боротьби зі спробами обійти санкції.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних європейських посадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання пише, що за словами неназваних посадовців, США здебільшого не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї. Інша група, в якій США не беруть участі, присвячена моніторингу та забезпеченню дотримання встановленого "Групою семи" верхнього ліміту цін на російську нафту.

Реклама:

Не зрозуміло, чи США прийняли активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів, сказали посадовці. Вони додали, що в деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між Вашингтоном і європейськими союзниками Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на припиненні конфлікту.

Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не буде серйозно брати участь у мирних переговорах. Європейські посадовці заявили, що було мало ознак підготовки до такого кроку, і незрозуміло, які дії, якщо такі є, вживають США для боротьби з обходом існуючих заходів.

РЕКЛАМА:

Проте раніше цього місяця адміністрація Трампа таки посилила свої обмеження, дозволивши деяким банкам припинити дію ліцензії на здійснення платежів за енергоносії. У лютому США вже вийшли зі складу робочої групи KleptoCapture, яка була створена адміністрацією Байдена з широким мандатом на застосування заходів проти Росії.

Після того, як режим санкцій сформувався у 2022 році, США та їхні союзники створили низку робочих і цільових груп для координації своїх зусиль із забезпечення їхнього дотримання. Всі вони розглядають обмеження доступу Москви до технологій і деталей, необхідних для товарів для ведення бойових дій, як головний пріоритет і приділяють особливу увагу перекриттю торговельних шляхів через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Індія, якими користується Росія.

Ця робота включає спільні заходи, санкції проти компаній у третіх країнах, які допомагають Москві, і дипломатичний тиск на ці країни з метою перекриття торговельних маршрутів. Велика Британія, Європейський Союз та інші союзники по G7 продовжують координувати ці зусилля, заявили офіційні особи.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, послаблюючи тиск на Москву на тлі зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні.
  • Наприкінці лютого стало відомо, що міністр оборони Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США, підрозділу у структурі Пентагону, відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти Росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями
  • Втім, пізніше у Пентагоні заперечили, що Гегсет розпорядився зупинити наступальні кібероперації проти Росії. 

СШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Нова угода про надра з США може суперечити євроінтеграції України – ЄП
Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Усі новини...
США
США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT
Трамп: Україна та США найближчим часом укладуть угоду про надра
Трамп підписав указ про початок згортання Департаменту освіти США
Останні новини
13:11
Росія посилює штурми на Запоріжжі, прагнучи просування – Волошин
13:09
У США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком: виявилося, там переховувався чоловік
12:58
Чи повинні військові з бойовим досвідом проходити 45 днів БЗВП – Генштаб розставив крапки над "і"
12:49
Facebook повертає можливість слідкувати лише за постами друзів
12:40
Збитки для України від російської агресії з 2014 року становлять трильйон доларів
12:32
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
12:30
Петиція екологів про ветування скандального закону про землю набрала потрібну кількість підписів
12:21
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
12:21
мапаНа вихідних в Україні подекуди дощитиме
12:16
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: