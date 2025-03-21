США скоротили участь у зусиллях за дотриманням санкцій проти РФ – Bloomberg

Європейські посадовці заявляють, що адміністрація Дональда Трампа зменшила свою участь у зусиллях із запровадження санкцій проти РФ. Зокрема, США були практично відсутні в кількох робочих групах для боротьби зі спробами обійти санкції.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних європейських посадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання пише, що за словами неназваних посадовців, США здебільшого не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї. Інша група, в якій США не беруть участі, присвячена моніторингу та забезпеченню дотримання встановленого "Групою семи" верхнього ліміту цін на російську нафту.

Реклама:

Не зрозуміло, чи США прийняли активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів, сказали посадовці. Вони додали, що в деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між Вашингтоном і європейськими союзниками Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на припиненні конфлікту.

Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не буде серйозно брати участь у мирних переговорах. Європейські посадовці заявили, що було мало ознак підготовки до такого кроку, і незрозуміло, які дії, якщо такі є, вживають США для боротьби з обходом існуючих заходів.

РЕКЛАМА:

Проте раніше цього місяця адміністрація Трампа таки посилила свої обмеження, дозволивши деяким банкам припинити дію ліцензії на здійснення платежів за енергоносії. У лютому США вже вийшли зі складу робочої групи KleptoCapture, яка була створена адміністрацією Байдена з широким мандатом на застосування заходів проти Росії.

Після того, як режим санкцій сформувався у 2022 році, США та їхні союзники створили низку робочих і цільових груп для координації своїх зусиль із забезпечення їхнього дотримання. Всі вони розглядають обмеження доступу Москви до технологій і деталей, необхідних для товарів для ведення бойових дій, як головний пріоритет і приділяють особливу увагу перекриттю торговельних шляхів через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Індія, якими користується Росія.

Ця робота включає спільні заходи, санкції проти компаній у третіх країнах, які допомагають Москві, і дипломатичний тиск на ці країни з метою перекриття торговельних маршрутів. Велика Британія, Європейський Союз та інші союзники по G7 продовжують координувати ці зусилля, заявили офіційні особи.

Передісторія: