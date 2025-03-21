США скоротили участь у зусиллях за дотриманням санкцій проти РФ – Bloomberg
Європейські посадовці заявляють, що адміністрація Дональда Трампа зменшила свою участь у зусиллях із запровадження санкцій проти РФ. Зокрема, США були практично відсутні в кількох робочих групах для боротьби зі спробами обійти санкції.
Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних європейських посадовців, передає "Європейська правда"
Деталі: Видання пише, що за словами неназваних посадовців, США здебільшого не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї. Інша група, в якій США не беруть участі, присвячена моніторингу та забезпеченню дотримання встановленого "Групою семи" верхнього ліміту цін на російську нафту.
Не зрозуміло, чи США прийняли активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів, сказали посадовці. Вони додали, що в деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень.
Санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, стають головною точкою напруги між Вашингтоном і європейськими союзниками Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на припиненні конфлікту.
Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не буде серйозно брати участь у мирних переговорах. Європейські посадовці заявили, що було мало ознак підготовки до такого кроку, і незрозуміло, які дії, якщо такі є, вживають США для боротьби з обходом існуючих заходів.
Проте раніше цього місяця адміністрація Трампа таки посилила свої обмеження, дозволивши деяким банкам припинити дію ліцензії на здійснення платежів за енергоносії. У лютому США вже вийшли зі складу робочої групи KleptoCapture, яка була створена адміністрацією Байдена з широким мандатом на застосування заходів проти Росії.
Після того, як режим санкцій сформувався у 2022 році, США та їхні союзники створили низку робочих і цільових груп для координації своїх зусиль із забезпечення їхнього дотримання. Всі вони розглядають обмеження доступу Москви до технологій і деталей, необхідних для товарів для ведення бойових дій, як головний пріоритет і приділяють особливу увагу перекриттю торговельних шляхів через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Індія, якими користується Росія.
Ця робота включає спільні заходи, санкції проти компаній у третіх країнах, які допомагають Москві, і дипломатичний тиск на ці країни з метою перекриття торговельних маршрутів. Велика Британія, Європейський Союз та інші союзники по G7 продовжують координувати ці зусилля, заявили офіційні особи.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, послаблюючи тиск на Москву на тлі зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні.
- Наприкінці лютого стало відомо, що міністр оборони Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США, підрозділу у структурі Пентагону, відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти Росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями.
- Втім, пізніше у Пентагоні заперечили, що Гегсет розпорядився зупинити наступальні кібероперації проти Росії.