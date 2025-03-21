США сократили участие в усилиях по соблюдению санкций против РФ – Bloomberg

Европейские чиновники заявляют, что администрация Дональда Трампа уменьшила свое участие в усилиях по введению санкций против РФ. В частности, США практически отсутствовали в нескольких рабочих группах для борьбы с попытками обойти санкции.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназваных европейских чиновников, передает "Европейская правда"

Детали: Издание пишет, что по словам неназванных чиновников, США в основном не реагируют на деятельность одной из групп, которая сосредоточена на том, чтобы помешать россиянам получить детали и оборудование, используемые для производства оружия. Другая группа, в которой США не участвуют, посвящена мониторингу и обеспечению соблюдения установленного "Группой семи" верхнего лимита цен на российскую нефть.

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Не понятно, приняли ли США активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров, сказали чиновники. Они добавили, что в некоторых встречах участвовали младшие чиновники с небольшими полномочиями в принятии решений.

Санкции, введенные против России после вторжения в Украину, становятся главной точкой напряжения между Вашингтоном и европейскими союзниками Киева, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на прекращении конфликта.

Трамп заявил, что готов усилить санкции против России, если Москва не будет серьезно участвовать в мирных переговорах. Европейские чиновники заявили, что было мало признаков подготовки к такому шагу, и непонятно, какие действия, если таковые имеются, предпринимают США для борьбы с обходом существующих мер.

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Однако ранее в этом месяце администрация Трампа таки усилила свои ограничения, позволив некоторым банкам прекратить действие лицензии на осуществление платежей за энергоносители. В феврале США уже вышли из состава рабочей группы KleptoCapture, которая была создана администрацией Байдена с широким мандатом на применение мер против России.

После того как режим санкций сформировался в 2022 году, США и их союзники создали ряд рабочих и целевых групп для координации своих усилий по обеспечению их соблюдения. Все они рассматривают ограничение доступа Москвы к технологиям и деталям, необходимым для товаров для ведения боевых действий, как главный приоритет и уделяют особое внимание перекрытию торговых путей через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Индия, которыми пользуется Россия.

Эта работа включает совместные меры, санкции против компаний в третьих странах, которые помогают Москве, и дипломатическое давление на эти страны с целью перекрытия торговых маршрутов. Великобритания, Европейский Союз и другие союзники по G7 продолжают координировать эти усилия, заявили официальные лица.

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