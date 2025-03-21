Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Омбудсман: Кількість порушень з боку ТЦК зростає, але їхній характер змінюється

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 11:59
Омбудсман: Кількість порушень з боку ТЦК зростає, але їхній характер змінюється
фото ілюстративне

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: За словами омбудсмана, ця тенденція зберігається.

Реклама:

Загалом за 2,5 місяці цього року офіс уповноваженого отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

Лубінець при цьому запевняє, що "кожен такий випадок не залишається без належної уваги".

Пряма мова: "Я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини.

РЕКЛАМА:

Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування".

ТЦКправа людинимобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
У Франції допускають розгортання миротворців у центрі України вздовж Дніпра – AP
Усі новини...
ТЦК
У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів
Харківський ТЦК повідомив про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста
На Волині чоловік тікав від ТЦК і погрожував пістолетом
Останні новини
02:31
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
01:30
оновленоАрмія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою
00:44
мапаОкупанти просунулись на Донеччині біля Катеринівки – Deep State
00:16
Премʼєр Канади: США більше не є надійним партнером
23:57
Генштаб: На фронті відбулось 195 бойових зіткнень, інтенсивно – на Покровському напрямку
23:47
Путін пропонує запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" задля виборів
23:43
День театру щодня 7 років поспіль. Чим особливий незалежний харківський театр "Нафта"
23:24
Новини економіки 27 березня: УЗ відновила онлайн-продаж квитків, новий проєкт угоди зі США
22:49
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
22:39
"Планета перебуває на шостому циклі вимирання". Кліматологиня про потенційні загрози та прогнози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: