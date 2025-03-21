Омбудсман: Кількість порушень з боку ТЦК зростає, але їхній характер змінюється

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: За словами омбудсмана, ця тенденція зберігається.

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Загалом за 2,5 місяці цього року офіс уповноваженого отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

Лубінець при цьому запевняє, що "кожен такий випадок не залишається без належної уваги".

Пряма мова: "Я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини.

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Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування".