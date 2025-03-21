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Омбудсмен: Количество нарушений со стороны ТЦК растет, но их характер меняется

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 11:59
Омбудсмен: Количество нарушений со стороны ТЦК растет, но их характер меняется
фото иллюстративное

В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников территориальных центров комплектации.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: По словам омбудсмена, эта тенденция сохраняется.

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Всего за 2,5 месяца этого года офис уполномоченного получил более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения.

Лубинец при этом уверяет, что "каждый такой случай не остается без должного внимания".

Прямая речь: "Я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.

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В последнее время в медиа размещены не менее 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины.

Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования".

ТЦКправа человекамобилизация
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