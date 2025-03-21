Сікорський відповів Путіну: Турбує військова допомога Україні – відмовтеся від зброї КНДР та Ірану

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь на вимогу правителя РФ Володимира Путіна про "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ" для припинення вогню заяивв, що Росія повинна відмовитися від військової допомоги від КНДР та Ірану, якщо її "турбує" західна допомога Україні під час можливого перемир'я.

Джерело: Сікорський у Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів".

Реклама:

Передісторія: