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Сікорський відповів Путіну: Турбує військова допомога Україні – відмовтеся від зброї КНДР та Ірану

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 березня 2025, 12:33
Сікорський відповів Путіну: Турбує військова допомога Україні – відмовтеся від зброї КНДР та Ірану
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь на вимогу правителя РФ Володимира Путіна про "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ" для припинення вогню заяивв, що Росія повинна відмовитися від військової допомоги від КНДР та Ірану, якщо її "турбує" західна допомога Україні під час можливого перемир'я.

Джерело: Сікорський у Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів".

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Передісторія:

Польщадопомога Україніросійсько-українська війна
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