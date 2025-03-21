Сикорский ответил Путину: Беспокоит военная помощь Украине – откажитесь от оружия КНДР и Ирана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответ на требование правителя РФ Владимира Путина об "остановке принудительной мобилизации в Украине и перевооружении ВСУ" для прекращения огня заявил, что Россия должна отказаться от военной помощи от КНДР и Ирана, если ее "беспокоит" западная помощь Украине во время возможного перемирия.

Источник: Сикорский в Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов".

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