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Литва готова направити свої війська до України – Науседа

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 21 березня 2025, 13:57
Литва готова направити свої війська до України – Науседа
Гітанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа готовий відправити війська в Україну у рамках потенційної миротворчої місії після припинення вогню. 

Джерело: Науседа в інтерв’ю Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Науседа заявив, що його країна "готова надати необхідну підтримку".

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"Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути зобов'язання всіх країн коаліції надати цю підтримку", – сказав він.

Литовський лідер віддав належне американському президенту Дональду Трампу за "відверті наміри" щодо припинення війни Росії в Україні.

"Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися перемир'я, як обіцяли – не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі", – додав Науседа.

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20 березня британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Газета The Telegraph писала, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає альтернативи своєму, спільному зі Стармером, плану щодо миротворчої місії для України.

ЛитвамиротворціУкраїна
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