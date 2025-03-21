Литва готова направить свои войска в Украину – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа готов отправить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии после прекращения огня.

Источник: Науседа в интервью Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Науседа заявил, что его страна "готова оказать необходимую поддержку".

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"Мы говорим об очень конкретном количестве наших военнослужащих, но должно быть обязательство всех стран коалиции оказать эту поддержку", – сказал он.

Литовский лидер отдал должное американскому президенту Дональду Трампу за "откровенные намерения" по прекращению войны России в Украине.

"Пока что Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать перемирие, как обещали – не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре", – добавил Науседа.

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20 марта британский премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Газета The Telegraph писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает альтернативы своему, совместному со Стармером, плану по миротворческой миссии для Украины.