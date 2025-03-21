МЗС про указ Путіна щодо "видворення" українців: Частина російської політики геноциду

Україна вважає "нікчемним актом" черговий указ лідера Кремля Володимира Путіна, який приписує громадянам України, які "не мають законних підстав для перебування в РФ", виїхати.

Джерело: спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві 21 березня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "20 березня ми побачили черговий російський указ, який передбачає примусове видворення по суті громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ, без так званих законних підстав.

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Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до отримання статусу іноземця".

Деталі: Речник зовнішньополітичного відомства наголосив, що системно РФ продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема цим указом – порушує щонайменше три міжнародно-правові документи.

"Ми наголошуємо, що ці системні депортації та переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу", – заявили в МЗС.

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Що передувало: Російський правитель Володимир Путін підписав указ, згідно з яким "громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".

У документі зазначено, що від адміністративної відповідальності за порушення режиму перебування в Росії звільнять українців, які пройшли реєстрацію за відбитками пальців і фотографуванням, якщо вони звернуться в поліцію для своєї легалізації.