Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

МЗС про указ Путіна щодо "видворення" українців: Частина російської політики геноциду

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 14:41
МЗС про указ Путіна щодо видворення українців: Частина російської політики геноциду
Георгій Тихий. фото з Facebook речника МЗС

Україна вважає "нікчемним актом" черговий указ лідера Кремля Володимира Путіна, який приписує громадянам України, які "не мають законних підстав для перебування в РФ", виїхати.

Джерело: спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві 21 березня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "20 березня ми побачили черговий російський указ, який передбачає примусове видворення по суті громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ, без так званих законних підстав.

Реклама:

Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до отримання статусу іноземця".

Деталі: Речник зовнішньополітичного відомства наголосив, що системно РФ продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, зокрема цим указом – порушує щонайменше три міжнародно-правові документи.

"Ми наголошуємо, що ці системні депортації та переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу", – заявили в МЗС.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Російський правитель Володимир Путін підписав указ, згідно з яким "громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".

У документі зазначено, що від адміністративної відповідальності за порушення режиму перебування в Росії звільнять українців, які пройшли реєстрацію за відбитками пальців і фотографуванням, якщо вони звернуться в поліцію для своєї легалізації. 

МЗСРосіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні
У Франції допускають розгортання миротворців у центрі України вздовж Дніпра – AP
Зеленський у Парижі заявив, що Росія готується до нових наступів на три області
Зеленський і Стармер після саміту в Парижі заявили, що зняття санкцій з РФ не на часі
"Вдарила військовозобов’язаного по голові і почала душити": заступниця начальника ТЦК отримала підозру
У Парижі стартувала зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України
Усі новини...
МЗС
МЗС назвало фейками заяви Росії про нібито "злочини" українських військових на Курщині
МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії
Сибіга анонсував двосторонню зустріч з Сійярто: говоритимуть про питання порядку денного
Останні новини
19:00
Історія українського війська: у застосунку "Армія+" запустили новий онлайн-курс
18:54
Мелоні закликала до участі США на наступному саміті "коаліції рішучих"
18:44
У США померла авторка "Щоденників вампіра" Ліза Джейн Сміт
18:43
Надходження від податків за землю зросли на 13%: які регіони лідери за сплатою
18:28
Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні
18:18
Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
18:12
Російські спецслужби все активніше вербують українських підлітків: як цьому протидіяти
18:01
Зеленський: Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо контингенту через 7-10 днів
18:01
Скульптор Тарас Шевченко помер під час СЗЧ, намагаючись отримати лікування
17:57
УВАГАСкористайтеся можливістю отримати фірмові футболки від Михайла Ткача 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: