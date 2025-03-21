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МИД об указе Путина о "выдворении" украинцев: Часть российской политики геноцида

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 14:41
МИД об указе Путина о выдворении украинцев: Часть российской политики геноцида
Георгий Тихий. фото из Facebook спикера МИДа

Украина считает "ничтожным актом" очередной указ лидера Кремля Владимира Путина, предписывающий гражданам Украины, которые "не имеют законных оснований для пребывания в РФ", выехать.

Источник спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве 21 марта, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "20 марта мы увидели очередной российский указ, предусматривающий принудительное выдворение по сути граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, и на территории РФ, без так называемых законных оснований.

Мы считаем, что это ничтожный акт, он является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины с родной земли, или принуждению их к получению статуса иностранца".

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Детали: Спикер внешнеполитического ведомства подчеркнул, что системно РФ продолжает нарушать основополагающие нормы международного права, в частности этим указом – нарушает по меньшей мере три международно-правовых документа.

"Мы подчеркиваем, что эти системные депортации и преследования – это часть российской политики геноцида против украинского народа", – заявили в МИД.

Что предшествовало: Российский правитель Владимир Путин подписал указ, согласно которому "находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться".

В документе указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.

МИДРосcияправа человека
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