МИД об указе Путина о "выдворении" украинцев: Часть российской политики геноцида

Украина считает "ничтожным актом" очередной указ лидера Кремля Владимира Путина, предписывающий гражданам Украины, которые "не имеют законных оснований для пребывания в РФ", выехать.

Источник спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве 21 марта, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "20 марта мы увидели очередной российский указ, предусматривающий принудительное выдворение по сути граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, и на территории РФ, без так называемых законных оснований.

Мы считаем, что это ничтожный акт, он является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины с родной земли, или принуждению их к получению статуса иностранца".

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Детали: Спикер внешнеполитического ведомства подчеркнул, что системно РФ продолжает нарушать основополагающие нормы международного права, в частности этим указом – нарушает по меньшей мере три международно-правовых документа.



"Мы подчеркиваем, что эти системные депортации и преследования – это часть российской политики геноцида против украинского народа", – заявили в МИД.

Что предшествовало: Российский правитель Владимир Путин подписал указ, согласно которому "находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться".

В документе указано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.