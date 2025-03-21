Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоП'ятниця, 21 березня 2025, 15:02
МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії
Фото з Facebook Heorhii Tykhyi

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що під час майбутньої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії обговорюватимуть параметри пропозицій щодо різних режимів припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника українського МЗС Георгія Тихого, якого його цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Тихий пояснив, що до переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії, Україна ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів, і розглядає їх "як технічний раунд, не політичний".

Реклама:

"Там будуть обговорюватися деталі та імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені…Тобто мають зустрітися фахові люди з українського та американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг", – сказав представник МЗС.

Також Тихий сказав, що українській стороні невідомо про те, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

"Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії", – додав він.

РЕКЛАМА:

За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга не буде присутній на зустрічі, оскільки це не "політичний рівень", і там буде "військова компонента".

Нагадаємо:

  • Спецпосланник президента США Кіт Келлог раніше заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.
  • У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

МЗСросійсько-українська війнаперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Нова угода про надра з США може суперечити євроінтеграції України – ЄП
Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Усі новини...
Омбудсман: Кількість порушень з боку ТЦК зростає, але їхній характер змінюється
Сікорський відповів Путіну: Турбує військова допомога Україні – відмовтеся від зброї КНДР та Ірану
ГУР: У Скадовську вибухнуло авто з двома російськими офіцерами
Зеленський підтвердив, що Умєров візьме участь у перемовинах у Саудівській Аравії
Останні новини
13:11
Росія посилює штурми на Запоріжжі, прагнучи просування – Волошин
13:09
У США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком: виявилося, там переховувався чоловік
12:58
Чи повинні військові з бойовим досвідом проходити 45 днів БЗВП – Генштаб розставив крапки над "і"
12:49
Facebook повертає можливість слідкувати лише за постами друзів
12:40
Збитки для України від російської агресії з 2014 року становлять трильйон доларів
12:32
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу", постраждав газовидобуток
12:30
Петиція екологів про ветування скандального закону про землю набрала потрібну кількість підписів
12:21
оновлено, відеоУ М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали
12:21
мапаНа вихідних в Україні подекуди дощитиме
12:16
Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: