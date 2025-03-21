МЗС України розповіло про деталі обговорення припинення вогню на зустрічі у Саудівській Аравії

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що під час майбутньої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії обговорюватимуть параметри пропозицій щодо різних режимів припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника українського МЗС Георгія Тихого, якого його цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Тихий пояснив, що до переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії, Україна ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів, і розглядає їх "як технічний раунд, не політичний".

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"Там будуть обговорюватися деталі та імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені…Тобто мають зустрітися фахові люди з українського та американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг", – сказав представник МЗС.

Також Тихий сказав, що українській стороні невідомо про те, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

"Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії", – додав він.

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За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга не буде присутній на зустрічі, оскільки це не "політичний рівень", і там буде "військова компонента".

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