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МИД Украины рассказало о деталях обсуждения прекращения огня на встрече в Саудовской Аравии

Ирина Кутелева, Степан ГафткоПятница, 21 марта 2025, 15:02
МИД Украины рассказало о деталях обсуждения прекращения огня на встрече в Саудовской Аравии
Фото c Facebook Heorhii Tykhyi

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что во время предстоящей встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии будут обсуждать параметры предложений по различным режимам прекращения огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя украинского МИД Георгия Тихого, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Тихий пояснил, что к переговорам, которые состоятся в Саудовской Аравии, Украина относится как к двусторонним украинско-американским переговорам, и рассматривает их "как технический раунд, не политический".

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"Там будут обсуждаться детали и имплементация решений, которые на политическом уровне уже приняты... То есть должны встретиться профессиональные люди с украинской и американской стороны, которые смогут выяснить все детали, как это должно выглядеть. Надо понимать, как это будет работать, кто это будет контролировать, каким образом будет происходить мониторинг", – сказал представитель МИД.

Также Тихий сказал, что украинской стороне неизвестно о том, как в Саудовской Аравии будут происходить контакты американцев с россиянами.

"Это их выбор. Но мы готовимся к переговорам в Саудовской Аравии именно как к двусторонней украинско-американской истории", – добавил он.

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По его словам, министр иностранных дел Андрей Сибига не будет присутствовать на встрече, поскольку это не "политический уровень", и там будет "военная компонента".

Напомним:

  • Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что представители Украины и России во время переговоров в Саудовской Аравии могут сидеть в разных комнатах, а американская делегация будет ходить между ними.
  • В Белом доме ранее анонсировали, что 23 марта в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

МИДроссийско-украинская войнаперемирие
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