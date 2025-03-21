Кабмин готовится облегчить постановку на воинский учет украинцев за рубежом – Верещук

Кабинет министров собирается внести в одно из своих постановлений изменения, которые сделают проще процедуру постановки на воинский учет граждан Украины, находящихся за пределами страны.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в соцсетях

Прямая речь: "На рассмотрение Правительства внесен проект изменений в постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом".

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Детали: Верещук объяснила, что это позволит консульствам Украины и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы "десяткам тысяч" украинцев за рубежом.

Она поблагодарила Государственную миграционную службу, Министерство обороны и Секретариат Кабмина "за оперативную наработку нормативных изменений".

Справка: 16 августа 2024 года правительство приняло постановление №932 об утверждении Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

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