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Кабмин готовится облегчить постановку на воинский учет украинцев за рубежом – Верещук

Евгений КизиловПятница, 21 марта 2025, 15:18
Кабмин готовится облегчить постановку на воинский учет украинцев за рубежом – Верещук
фото: фейсбук-страница Верещук

Кабинет министров собирается внести в одно из своих постановлений изменения, которые сделают проще процедуру постановки на воинский учет граждан Украины, находящихся за пределами страны.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в соцсетях

Прямая речь: "На рассмотрение Правительства внесен проект изменений в постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом".

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Детали: Верещук объяснила, что это позволит консульствам Украины и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы "десяткам тысяч" украинцев за рубежом.

Она поблагодарила Государственную миграционную службу, Министерство обороны и Секретариат Кабмина "за оперативную наработку нормативных изменений".

Справка: 16 августа 2024 года правительство приняло постановление №932 об утверждении Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

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Подробнее читайте в статье "Военный учет без ВВК, повестки на новые адреса и упрощенная отсрочка: что изменится в мобилизационных правилах"

мобилизациямирКабинет министров
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