ГУР: У Скадовську вибухнуло авто з двома російськими офіцерами

Головне управління розвідки повідомляє про підрив автомобіля з двома офіцерами російської окупаційної армії на тимчасово окупованій Херсонщині.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що 20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

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У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Зазначається, що від авто окупантів залишилась груда покрученого металу.

Дослівно: "ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".