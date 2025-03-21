ГУР: У Скадовську вибухнуло авто з двома російськими офіцерами
П'ятниця, 21 березня 2025, 15:42
Головне управління розвідки повідомляє про підрив автомобіля з двома офіцерами російської окупаційної армії на тимчасово окупованій Херсонщині.
Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Деталі: Зазначається, що 20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.
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У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Зазначається, що від авто окупантів залишилась груда покрученого металу.
Дослівно: "ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".