Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

ГУР: У Скадовську вибухнуло авто з двома російськими офіцерами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 15:42
ГУР: У Скадовську вибухнуло авто з двома російськими офіцерами
фото ГУР

Головне управління розвідки повідомляє про підрив автомобіля з двома офіцерами російської окупаційної армії на тимчасово окупованій Херсонщині.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що 20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

Реклама:

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Зазначається, що від авто окупантів залишилась груда покрученого металу.

 

Дослівно: "ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

ГУРХерсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Усі новини...
ГУР
Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії – джерело
Виконали ритуальний танець його народу: у Києві попрощалися з бійцем ГУР із Нової Зеландії
Дрони ГУР атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків – джерело
Останні новини
07:08
фотоАтака дронів на Полтавщині спричинила пожежу в 2500 м.кв
06:54
Американка Шиффрін завершила гірськолижний сезон перемогою в слаломі в Сан Веллі
06:47
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
06:16
Держдеп виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей – Reuters
05:47
InformNapalm заявляє про тиск ДБР на речника спільноти
04:12
Короля Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічний ефект лікування раку
02:58
Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб
02:31
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
01:30
оновленоАрмія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою
00:44
мапаОкупанти просунулись на Донеччині біля Катеринівки – Deep State
Усі новини...
Реклама:
Реклама: