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ГУР: В Скадовске взорвалось авто с двумя российскими офицерами

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 15:42
ГУР: В Скадовске взорвалось авто с двумя российскими офицерами
фото ГУР

Главное управление разведки сообщает о подрыве автомобиля с двумя офицерами российской оккупационной армии на временно оккупированной Херсонщине.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: Отмечается, что 20 марта около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan.

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В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. Отмечается, что от авто оккупантов осталась груда искореженного металла.

 

Дословно: "ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

ГУРХерсонская областьвойна
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