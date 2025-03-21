ГУР: В Скадовске взорвалось авто с двумя российскими офицерами
Пятница, 21 марта 2025, 15:42
Главное управление разведки сообщает о подрыве автомобиля с двумя офицерами российской оккупационной армии на временно оккупированной Херсонщине.
Источник: пресс-служба ГУР МОУ
Детали: Отмечается, что 20 марта около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan.
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В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. Отмечается, что от авто оккупантов осталась груда искореженного металла.
Дословно: "ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".