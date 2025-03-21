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Росіяни скинули вибухівку з дрона у Білозерці: постраждали дві людини

Анастасія ПроцП'ятниця, 21 березня 2025, 16:39
Росіяни скинули вибухівку з дрона у Білозерці: постраждали дві людини
фото: Херсонська ОВА

21 березня російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці Херсонської області, внаслідок чого постраждали 36-річний чоловік та 45-річну жінку.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб 36-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя, живота та ноги. Потерпілому надають меддопомогу".

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фото: Херсонська ОВА

Деталі: Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще одну постраждалу. У 45-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення та травматичні ампутації гомілок.

Херсонська областьбезпілотники
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