Росіяни скинули вибухівку з дрона у Білозерці: постраждали дві людини
П'ятниця, 21 березня 2025, 16:39
21 березня російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці Херсонської області, внаслідок чого постраждали 36-річний чоловік та 45-річну жінку.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб 36-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя, живота та ноги. Потерпілому надають меддопомогу".
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Деталі: Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще одну постраждалу. У 45-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення та травматичні ампутації гомілок.