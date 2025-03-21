Росіяни скинули вибухівку з дрона у Білозерці: постраждали дві людини

21 березня російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці Херсонської області, внаслідок чого постраждали 36-річний чоловік та 45-річну жінку.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб 36-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя, живота та ноги. Потерпілому надають меддопомогу".

Реклама:

фото: Херсонська ОВА

Деталі: Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще одну постраждалу. У 45-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення та травматичні ампутації гомілок.