Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Белозерке: пострадали два человека

21 марта российские военные атаковали с дрона гражданскую машину в Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали 36-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В результате сброса взрывчатки на транспортное средство 36-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица, живота и ноги. Пострадавшему оказывают медпомощь".

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фото: Херсонская ОВА

Детали: Впоследствии в ОВА сообщили, что в больницу доставили еще одну пострадавшую. У 45-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию, осколочные ранения и травматические ампутации голеней.