Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Белозерке: пострадали два человека
Пятница, 21 марта 2025, 16:39
21 марта российские военные атаковали с дрона гражданскую машину в Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали 36-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В результате сброса взрывчатки на транспортное средство 36-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица, живота и ноги. Пострадавшему оказывают медпомощь".
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Детали: Впоследствии в ОВА сообщили, что в больницу доставили еще одну пострадавшую. У 45-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию, осколочные ранения и травматические ампутации голеней.