МЗС: Україна і США продовжують працювати над угодою про надра

Вашингтон і Київ продовжують діалог щодо підписання угоди про участь США у видобутку корисних копалин в Україні.

Джерело: речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна" та "Європейська правда"

Деталі: Він нагадав, що Україна була готова до підписання цієї рамкової угоди, яка була вже погоджена, зокрема під час зустрічі в Джидді.

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Але тоді, за його словами, американська сторона заявила про намір провести додаткові консультації.

"І, загалом, можу підтвердити, що на сьогодні команда українська і американська щодо цієї угоди працюють. І продовжують діалог, продовжують взаємодію", – сказав речник МЗС.

Він не став коментували інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про те, що США хочуть змінити умови угоди про надра на менш вигідні для України, наголосивши лише, що "команди працюють".

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"І ми як держава зацікавлені в цій угоді. Тобто ми вважаємо, що загалом ця співпраця України з США потрібна і нам, і США. Вона дозволить дійсно розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство", – підкреслив Тихий.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.