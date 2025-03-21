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МИД: Украина и США продолжают работать над соглашением о недрах

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 21 марта 2025, 16:31
МИД: Украина и США продолжают работать над соглашением о недрах
иллюстративное видео от Getty Images

Вашингтон и Киев продолжают диалог по подписанию соглашения об участии США в добыче полезных ископаемых в Украине.

Источник: спикер украинского МИДа Георгий Тихий на брифинге, которого цитирует Интерфакс-Украина и "Европейская правда"

Детали: Он напомнил, что Украина была готова к подписанию этого рамочного соглашения, которое было уже согласовано, в частности во время встречи в Джидде.

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Но тогда, по его словам, американская сторона заявила о намерении провести дополнительные консультации.

"И, в общем, могу подтвердить, что на сегодня команда украинская и американская по этому соглашению работают. И продолжают диалог, продолжают взаимодействие", – сказал спикер МИД.

Он не стал комментировать информацию, появившуюся в СМИ, о том, что США хотят изменить условия соглашения о недрах на менее выгодные для Украины, отметив лишь, что "команды работают".

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"И мы, как государство, мы заинтересованы в этом соглашении. То есть мы считаем, что в целом это сотрудничество Украины с США, нужно и нам, и США. Оно позволит действительно развивать наше двустороннее стратегическое партнерство", – подчеркнул Тихий.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Украина и США "в ближайшее время" заключат соглашение по критическим минеральным ресурсам.

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