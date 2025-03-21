В "Армия+" запустили новый опрос об отношении военных к службе

Министерство обороны запустило новый опрос в приложении "Армия+" об отношении защитников и защитниц к военной службе.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба ведомства, "Украинская правда"

Прямая речь Черногоренко: "С "Армия+" мы доказали, что изменения в армии возможны. Необходима лишь платформа, где можно поделиться мнением. Сегодня запустился важный опрос, в котором призываю участвовать, поскольку он будет прямо влиять на реформы. Это прекрасная возможность подсветить проблему и начать системно ее исправлять".

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Детали: Отмечается, что через 16 вопросов Главное управление реагирования на кризисные ситуации (ГУРКС) планирует выявить главные проблемы военнослужащих и приоритетные вопросы, требующие решения. Опрос продлится три недели. Все ответы полностью анонимны, обещают в МОУ.

По данным УП, в опросе кроме указания возраста, бойцов спрашивают, каким образом они оказались в армии, сколько времени длится служба, какой самый длительный период времени они провели в зоне боевых действий без восстановления и др.

Также по шкале от 1 до 5 военных в частности просят оценить уровень психологической поддержки, качество БЗВП, отношение непосредственного командира к личному составу, своевременность и достаточность обеспечения оружием и боеприпасами, обеспечение транспортом в подразделении, обеспечение средствами тактической медицины в подразделении.

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Справка МОУ: Всего с начала работы "Армия+" в приложении провели 11 опросов, которые собрали более 200 000 ответов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые затронуты в приложении. Самым популярным стал опрос о развитии программы поддержки военнослужащих "Плюсы". Его прошли почти 45 000 военных.