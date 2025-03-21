Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В "Армия+" запустили новый опрос об отношении военных к службе

Валентина РоманенкоПятница, 21 марта 2025, 17:58
В Армия+ запустили новый опрос об отношении военных к службе
иллюстрация МОУ

Министерство обороны запустило новый опрос в приложении "Армия+" об отношении защитников и защитниц к военной службе.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба ведомства, "Украинская правда"

Прямая речь Черногоренко: "С "Армия+" мы доказали, что изменения в армии возможны. Необходима лишь платформа, где можно поделиться мнением. Сегодня запустился важный опрос, в котором призываю участвовать, поскольку он будет прямо влиять на реформы. Это прекрасная возможность подсветить проблему и начать системно ее исправлять".

Реклама:

Детали: Отмечается, что через 16 вопросов Главное управление реагирования на кризисные ситуации (ГУРКС) планирует выявить главные проблемы военнослужащих и приоритетные вопросы, требующие решения. Опрос продлится три недели. Все ответы полностью анонимны, обещают в МОУ.

По данным УП, в опросе кроме указания возраста, бойцов спрашивают, каким образом они оказались в армии, сколько времени длится служба, какой самый длительный период времени они провели в зоне боевых действий без восстановления и др.

Также по шкале от 1 до 5 военных в частности просят оценить уровень психологической поддержки, качество БЗВП, отношение непосредственного командира к личному составу, своевременность и достаточность обеспечения оружием и боеприпасами, обеспечение транспортом в подразделении, обеспечение средствами тактической медицины в подразделении.

РЕКЛАМА:

Справка МОУ: Всего с начала работы "Армия+" в приложении провели 11 опросов, которые собрали более 200 000 ответов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые затронуты в приложении. Самым популярным стал опрос о развитии программы поддержки военнослужащих "Плюсы". Его прошли почти 45 000 военных.

Минобороныармиядиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"
Новое соглашение о недрах с США может противоречить евроинтеграции Украины – ЕП
Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Все новости...
Минобороны
ВСУ разрешили использовать роботизированный комплекс "Лють", оснащенный пулеметом
Зеленский поставил задачи Умерову и новому начальнику Генштаба
Минобороны: В центры рекрутинга ВСУ обратились более 45 тысяч человек
Последние новости
13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
13:10
В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь
13:09
В США ребенок пожаловался няне на "монстра" под кроватью: оказалось, там скрывался мужчина
12:58
Должны ли военные с боевым опытом проходить 45 дней БЗВП – Генштаб расставил точки над "і"
12:49
Facebook возвращает возможность следить только за постами друзей
12:40
Убытки для Украины от российской агрессии с 2014 года составляют триллион долларов
12:32
РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
12:30
Петиция экологов о ветировании скандального закона о земле набрала нужное количество подписей
12:21
обновлено, видеоВ Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, еще около 250 пострадали
12:21
карта На выходных в Украине местами пройдут дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: