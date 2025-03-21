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На базі Ради Європи завершили підготовку до створення трибуналу для Путіна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 березня 2025, 18:32
На базі Ради Європи завершили підготовку до створення трибуналу для Путіна
Путін. Фото - Getty Images

Група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе за підсумками засідання Core Group у Страсбурзі 19-21 березня

Деталі: За підсумками засідання Core Group завершила технічну роботу над трьома проєктами документів: проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про заснування спецтрибуналу, проєктом статуту спецтрибуналу та проєктом розширеної часткової угоди про управління спецтрибуналом.

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Тепер ці три документи будуть винесені на політичний розгляд держав-учасниць групи.

Берсе привітав "успішне завершення засідання" групи держав зі створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи.

"Я вітаю успішний результат засідання ключової групи та завершення підготовки необхідних техніко-юридичних документів для створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи", – наголосив Берсе.

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Генсек Ради Європи підтвердив, що організація готова до "швидкого запуску" трибуналу і закликає держави "продемонструвати політичну волю для забезпечення" його створення.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії. Але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

4 лютого 2025 року, за інформацією джерел, під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.

Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе: Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ.

Путінтрибунал
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