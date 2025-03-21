На базе Совета Европы завершили подготовку к созданию трибунала для Путина

Группа государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Источник: "Европейская правда", об этом объявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе по итогам заседания Core Group в Страсбурге 19-21 марта

Детали: По итогам заседания Core Group завершила техническую работу над тремя проектами документов: проектом двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении спецтрибунала, проектом устава спецтрибунала и проектом расширенного частичного соглашения об управлении спецтрибуналом.

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Теперь эти три документа будут вынесены на политическое рассмотрение государств-участников группы.

Берсе приветствовал "успешное завершение заседания" группы государств по созданию специального трибунала в рамках Совета Европы.

"Я приветствую успешный результат заседания ключевой группы и завершение подготовки необходимых технико-юридических документов для создания специального трибунала в рамках Совета Европы", – подчеркнул Берсе.

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Генсек Совета Европы подтвердил, что организация готова к "быстрому запуску" трибунала и призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.

Обсуждения относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

4 февраля 2025 года, по информации источников, во время 13-й встречи группы государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины был утвержден проект устава трибунала и достигнута договоренность о его запуске на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.