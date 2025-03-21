Російська армія обстріляла село на Харківщині, є постраждала
П'ятниця, 21 березня 2025, 18:52
Вранці 21 березня російська армія обстріляла село Кіндрашівка в Куп’янському районі на Харківщині, унаслідок цього постраждала жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, у с. Кіндрашівка Купʼянського району вранці 21 березня внаслідок ворожого обстрілу жінка 52 років отримала поранення".
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Деталі: Більше детальну інформацію щодо обстрілу правоохоронці з’ясовують.