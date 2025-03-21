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Російська армія обстріляла село на Харківщині, є постраждала

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 березня 2025, 18:52
Російська армія обстріляла село на Харківщині, є постраждала
Фото ілюстративне - Getty Images

Вранці 21 березня російська армія обстріляла село Кіндрашівка в Куп’янському районі на Харківщині, унаслідок  цього постраждала жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, у с. Кіндрашівка Купʼянського району вранці 21 березня внаслідок ворожого обстрілу жінка 52 років отримала поранення".

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Деталі: Більше детальну інформацію щодо обстрілу правоохоронці з’ясовують.

Харківська областьпрокуратураобстріл
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