Российская армия обстреляла село на Харьковщине, есть пострадавшая
Пятница, 21 марта 2025, 18:52
Утром 21 марта российская армия обстреляла село Кондрашовка в Купянском районе Харьковской области, в результате этого пострадала женщина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, в с. Кондрашовка Купянского района утром 21 марта в результате вражеского обстрела женщина 52 лет получила ранения".
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Детали: Более подробную информацию об обстреле правоохранители выясняют.