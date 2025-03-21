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У німецькому Бундестазі схвалили додаткові €3 млрд для Україні на цей рік

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 21 березня 2025, 19:10
У німецькому Бундестазі схвалили додаткові €3 млрд для Україні на цей рік
фото: Getty Images

Бюджетний комітет німецького Бундестагу підтримав виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році. Іще 8,3 млрд євро він схвалив на період з 2026 до 2029 року.

Джерело: про це повідомили агентству dpa в п'ятницю учасники засідання, інформує "Європейська правда"

Деталі: Один з лідерів Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль підтвердив цей факт, привітавши рішення бюджетного комітету.

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"Німеччина здатна діяти в ці часи і бере на себе відповідальність за безпеку в Європі. Ми продовжуємо тісно стояти на боці України", – наводить його заяву n-tv.

"Це правильне рішення і чіткий сигнал Путіну, нашим союзникам і Україні. На Німеччину можна покластися, і українська боротьба за свободу заслуговує на нашу повну підтримку", – сказав інший представник СДПН Андреас Шварц.

Додаткові кошти запросило Міністерство оборони у співпраці з Міністерством закордонних справ.

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Схвалення бюджетного комітету очікувалось після того, як верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, ухвалить реформу щодо мільярдних інвестицій, що і сталось раніше у п’ятницю.

Перед тим повідомляли, що уряд Німеччини погодився виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році після схвалення парламентом мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру цього тижня.

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НімеччинаУкраїнагроші
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