В немецком Бундестаге одобрили дополнительные €3 млрд для Украины на этот год

Бюджетный комитет немецкого Бундестага поддержал выделение 3 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году. Еще 8,3 млрд евро он одобрил на период с 2026 по 2029 год.

Источник: об этом сообщили агентству dpa в пятницу участники заседания, информирует "Европейская правда"

Детали: Один из лидеров Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль подтвердил этот факт, приветствовав решение бюджетного комитета.

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"Германия способна действовать в эти времена и берет на себя ответственность за безопасность в Европе. Мы продолжаем тесно стоять на стороне Украины", – приводит его заявление n-tv.

"Это правильное решение и четкий сигнал Путину, нашим союзникам и Украине. На Германию можно положиться, и украинская борьба за свободу заслуживает нашей полной поддержки", - сказал другой представитель СДПГ Андреас Шварц.

Дополнительные средства запросило Министерство обороны в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

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Одобрение бюджетного комитета ожидалось после того, как верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, примет реформу по миллиардным инвестициям, что и произошло ранее в пятницу.

Перед тем сообщалось, что правительство Германии согласилось выделить дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году после одобрения парламентом миллиардных инвестиций в оборону и инфраструктуру на этой неделе.

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