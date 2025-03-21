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Росіяни атакували бомбами та безпілотником прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 березня 2025, 19:23
Росіяни атакували бомбами та безпілотником прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені
Фото - Getty Images

Російська армія атакувала бомбами та безпілотником населені пункти на Сумщині: унаслідок цього 2 особи загинули, четверо поранені.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 21 березня 2025 року упродовж години окупанти скинули щонайменше 6 керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району.

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Унаслідок атаки ворога, станом на 18:45 годину, загинуло 3 особи, ще 2 – поранені".

Деталі: Також близько 16:00 окупанти атакували  мотоцикл, який рухався по селищу Рожковичі Шосткинського району.

Унаслідок цього 55-річний водій та 44-річний пасажир отримали поранення.

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Уточнено: Згодом у прокуратурі повідомили, що інформація про третього загиблого не підтвердилась. Відтак унаслідок авіаудару по Краснопіллю загинуло дві особи. 

Нагадаємо, 20 березня російські окупаційні війська завдали авіаудару по житловому будинку у селищі Краснопілля на Сумщині: загинули двоє цивільних.

Сумська областьвійнаобстрілжертви
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