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Россияне атаковали бомбами и беспилотником приграничье Сумщины: есть погибшие и раненые

Татьяна ОлейникПятница, 21 марта 2025, 19:23
Россияне атаковали бомбами и беспилотником приграничье Сумщины: есть погибшие и раненые
Фото - Getty Images

Российская армия атаковала бомбами и беспилотником населенные пункты на Сумщине: в результате этого 2 человека погибли, четверо ранены.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 21 марта 2025 года в течение часа оккупанты сбросили не менее 6 управляемых авиационных бомб на центр поселка Краснополье Сумского района.

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В результате атаки врага, по состоянию на 18:45 часов, погибли 3 человека, еще 2 - ранены".

Детали: Также около 16:00 оккупанты атаковали мотоцикл, который двигался по поселку Рожковичи Шосткинского района.

В результате 55-летний водитель и 44-летний пассажир получили ранения.

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Уточнено: Впоследствии в прокуратуре сообщили, что информация о третьем погибшем не подтвердилась. Поэтому в результате авиаудара по Краснополью погибли два человека.

Напомним, 20 марта российские оккупационные войска нанесли авиаудар по жилому дому в поселке Краснополье Сумской области: погибли двое гражданских.

Сумская областьвойнаобстрелжертвы
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