По ворожих дронах над Києвом та областю працює ППО

У небі над Київською областю зафіксовані російські ударні безпілотники. У дію приведені підрозділи протиповітряної оборони.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація та Повітряні сили у соцмережах, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

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Деталі: За інформацією ПС, Росія традиційно для цього часу доби запустила по Україні велику кількість ударних дронів.

Мешканці передмістя Києва повідомляють, що в регіоні чутно характерні постріли.

Згодом мер Києва повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.