По вражеским дронам над Киевом и областью работает ПВО
Пятница, 21 марта 2025, 21:40
В небе над Киевской областью зафиксированы российские ударные беспилотники. В действие приведены подразделения противовоздушной обороны.
Источник: Киевская областная государственная администрация и Воздушные силы в соцсетях, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: По информации ПС, Россия традиционно для этого времени суток запустила по Украине большое количество ударных дронов.
Жители пригорода Киева сообщают, что в регионе слышны характерные выстрелы.
Впоследствии мэр Киева сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.