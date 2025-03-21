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По вражеским дронам над Киевом и областью работает ПВО

Евгений Кизилов, Татьяна ОлейникПятница, 21 марта 2025, 21:40
По вражеским дронам над Киевом и областью работает ПВО
фото: фейсбук-страница командования воздушных сил

В небе над Киевской областью зафиксированы российские ударные беспилотники. В действие приведены подразделения противовоздушной обороны.

Источник: Киевская областная государственная администрация и Воздушные силы в соцсетях, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: По информации ПС, Россия традиционно для этого времени суток запустила по Украине большое количество ударных дронов.

Жители пригорода Киева сообщают, что в регионе слышны характерные выстрелы.

Впоследствии мэр Киева сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.

ПВОКиевская областьбеспилотникивойна
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