12 людей травмовані і троє загинули через російську атаку на Запоріжжя

Російська армія атакувала Запоріжжя 21 березня, троє людей загинули, 12 травмовані.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров, ДСНС

Пряма мова: "Унаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо троє постраждалих.

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Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється".

Оновлено: Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

П'ятеро людей постраждали через російську атаку на Запоріжжя

Відео - ОВА pic.twitter.com/zXKtA9DVSO РЕКЛАМА: March 21, 2025

Троє людей у важкому стані, двоє – в стані середньої тяжкості.

Згодом Федоров повідомив, що атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки.

Фото: ОВА

Фото: ОВА

Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 6. Двоє людей у вкрай важкому стані.

Станом на 23:07 Федоров повідомив, що загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було 20 років.

Кількість поранених збільшилася до 8 людей. Також відомо вже про двох загиблих.

За уточненими даними, до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених, серед них дев'ятимісячне немовля. Одна жінка у вкрай важкому стані.

Також, стало відомо, що серед загиблих 14-річна дівчинка.

Оновлено: О першій годині ночі 22 березня в ДСНС повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт.

За уточненими даними, внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюється.