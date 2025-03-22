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12 человек травмированы и трое погибли из-за российской атаки на Запорожье

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 01:16
12 человек травмированы и трое погибли из-за российской атаки на Запорожье
Фото - запорожская ова

Российская армия атаковала Запорожье 21 марта, три человека погибли, 12 травмированы.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров, ГСЧС

Прямая речь: "В результате вражеской атаки в Запорожье предварительно трое пострадавших.

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Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается".

Обновлено: Впоследствии Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 5.

Три человека в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

Впоследствии Федоров сообщил, что атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека: спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины.

 
Фото: ОВА
 
Фото: ОВА

Позже стало известно, что количество раненых возросло до 6. Два человека в крайне тяжелом состоянии.

По состоянию на 23:07 Федоров сообщил, что погибшей в результате вражеской атаки женщине было 20 лет.

Количество раненых увеличилось до 8 человек. Также известно уже о двух погибших.

По уточненным данным, к врачам обратились уже девять раненых, среди них девятимесячный младенец. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии.

Также, стало известно, что среди погибших 14-летняя девочка.

Обновлено: В час ночи 22 марта в ГСЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ.

По уточненным данным, в результате российской атаки погибли три человека, еще 12 человек травмированы. Количество пострадавших уточняется.

Запорожьеобстрелроссийско-украинская война
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