Віткофф: Кінцева мета поточних переговорів – 30-денне припинення вогню між Україною та Росією
Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що кінцевою метою поточного етапу переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного припинення вогню, під час якого сторони обговорять можливість повного припинення бойових дій.
Джерело: Віткофф в інтервʼю Такеру Карлсону, передає "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За словами Віткоффа, США працюють над тимчасовим припиненням вогню, яке має стати основою для подальших мирних переговорів.
Пряма мова: "Кінцева мета – 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню – це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська".
Деталі: Віткофф повторив за президентом США Дональдом Трампом тезу про нібито оточення частини українських військових у Курській області, хоча президент України Володимир Зеленський, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ неодноразово це спростували.
Він додав, що окрім ситуації в Курській області існує кордон між Україною та РФ на 2 тисячі кілометрів, де в той чи інший спосіб відбуваються 70-90 боєзіткнень, і "треба обговорити умови їх припинення".
Спецпосланець зазначив, що дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.
"Ми настільки звузили коло питань. Так що я оптиміст", – підсумував Віткофф.
Передісторія:
- У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що на майбутній зустрічі між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".
- Спецпосланник президента США Кіт Келлог раніше заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.
- У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.