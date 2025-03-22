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Уиткофф: Конечная цель текущих переговоров – 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ

Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 02:01
Уиткофф: Конечная цель текущих переговоров – 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ
Стив Уиткофф. Скриншот с видео

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного прекращения огня, во время которого стороны обсудят возможность полного прекращения боевых действий.

Источник: Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, передает "Интерфакс-Украина

Детали: По словам Уиткоффа, США работают над временным прекращением огня, которое должно стать основой для дальнейших мирных переговоров.

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Прямая речь: "Конечная цель – 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня – это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска".

Детали: Уиткофф повторил за президентом США Дональдом Трампом тезис о якобы окружении части украинских военных в Курской области, хотя президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны и Генштаб ВСУ неоднократно это опровергли.

Он добавил, что кроме ситуации в Курской области существует граница между Украиной и РФ на 2 тысячи километров, где тем или иным образом происходят 70-90 боестолкновений, и "надо обсудить условия их прекращения".

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Спецпосланник отметил, что очень оптимистично настроен относительно того, что США смогут примирить обе стороны.

"Мы настолько сузили круг вопросов. Так что я оптимист", – подытожил Уиткофф.

Предыстория:

  • В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что на предстоящей встрече между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".
  • Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что представители Украины и России во время переговоров в Саудовской Аравии могут сидеть в разных комнатах, а американская делегация будет ходить между ними.
  • В Белом доме ранее анонсировали, что 23 марта в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

переговорыСШАРосcияУкраина
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