Уиткофф: Конечная цель текущих переговоров – 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного прекращения огня, во время которого стороны обсудят возможность полного прекращения боевых действий.

Источник: Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Уиткоффа, США работают над временным прекращением огня, которое должно стать основой для дальнейших мирных переговоров.

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Прямая речь: "Конечная цель – 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня – это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска".

Детали: Уиткофф повторил за президентом США Дональдом Трампом тезис о якобы окружении части украинских военных в Курской области, хотя президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны и Генштаб ВСУ неоднократно это опровергли.

Он добавил, что кроме ситуации в Курской области существует граница между Украиной и РФ на 2 тысячи километров, где тем или иным образом происходят 70-90 боестолкновений, и "надо обсудить условия их прекращения".

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Спецпосланник отметил, что очень оптимистично настроен относительно того, что США смогут примирить обе стороны.

"Мы настолько сузили круг вопросов. Так что я оптимист", – подытожил Уиткофф.

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