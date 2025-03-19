Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Спецпосланець Трампа анонсував на 23 березня новий раунд мирних переговорів у Джидді

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 05:43
Спецпосланець Трампа анонсував на 23 березня новий раунд мирних переговорів у Джидді
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в місті Джидда (Саудівська Аравія) продовжаться переговори щодо припинення вогню.

Джерело: Віткофф в інтерв'ю Fox News

Деталі: За його словами, з американської сторони до Саудівської Аравії знову вирушать державний секретар США Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц.

Реклама:

Основна тема зустрічі – деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.

Відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Віткофф сказав, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти". 

"Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це", – сказав Віткофф.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді і ми проведемо гарну розмову, щоб досягти позитивних результатів".

Деталі: Він додав, що запропоноване США 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру в цілому".

Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори із США 23 березня.

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін провели телефонну розмову 18 березня, яка тривала понад півтори години.
  • Пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Путіна повідомила, що російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.
  • Під час телефонної розмови американський президент та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
  • У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Проте у ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. 

СШАпереговориУкраїнаСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Україна та США почали переговори в Ер-Ріяді
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників
Усі новини...
США
Двоє астронавтів успішно повернулися на Землю після дев’ятимісячної місії на МКС – NASA
Трамп: Ми не говорили з Путіним про припинення допомоги Україні
"Радіо Свобода" подала до суду на адміністрацію Трампа через зупинку фінансування
Останні новини
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
18:55
фотоНа Донеччині росіяни вбили ще двох людей, також є поранений
18:28
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
18:06
З понеділка на дорогах запрацює ще 40 камер фіксації порушень ПДР
17:49
Україна та США почали переговори в Ер-Ріяді
17:45
Мошки заполонили італійське прибережжя: місцеві жителі вимагають оголосити надзвичайний стан
17:43
Спецпредставник Трампа: Я не бачу, щоб Путін хотів захопити всю Європу
17:23
За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів
17:22
Німкеня Пройс виграла Великий кришталевий глобус у біатлоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: