Спецпосланець Трампа анонсував на 23 березня новий раунд мирних переговорів у Джидді
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в місті Джидда (Саудівська Аравія) продовжаться переговори щодо припинення вогню.
Джерело: Віткофф в інтерв'ю Fox News
Деталі: За його словами, з американської сторони до Саудівської Аравії знову вирушать державний секретар США Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц.
Основна тема зустрічі – деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.
Відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Віткофф сказав, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти".
"Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це", – сказав Віткофф.
Пряма мова: "У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді і ми проведемо гарну розмову, щоб досягти позитивних результатів".
Деталі: Він додав, що запропоноване США 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру в цілому".
Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори із США 23 березня.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін провели телефонну розмову 18 березня, яка тривала понад півтори години.
- Пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Путіна повідомила, що російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.
- Під час телефонної розмови американський президент та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
- У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим".
- Проте у ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України.