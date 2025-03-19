Спецпосланець Трампа анонсував на 23 березня новий раунд мирних переговорів у Джидді

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в місті Джидда (Саудівська Аравія) продовжаться переговори щодо припинення вогню.

Джерело: Віткофф в інтерв'ю Fox News

Деталі: За його словами, з американської сторони до Саудівської Аравії знову вирушать державний секретар США Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц.

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Основна тема зустрічі – деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.

Відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Віткофф сказав, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти".

"Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це", – сказав Віткофф.

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Пряма мова: "У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді і ми проведемо гарну розмову, щоб досягти позитивних результатів".

Деталі: Він додав, що запропоноване США 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру в цілому".

Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори із США 23 березня.

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