Спецпосланець Трампа Віткофф: "Я не вважаю Путіна поганою людиною"

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону поділився своїми враженнями від другого візиту до Росії, зазначивши, що не вважає правителя Росії Володимира Путіна поганою людиною.

Джерело: інтерв’ю Віткоффа

Деталі: За словами Віткоффа, під час його другого візиту до Кремля, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати його Трампу.

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Пряма мова: "Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга".

Деталі: Віткофф підкреслив, що переповів цю історію Трампу і передав картину. "І було очевидно, що це його зворушило", – наголосив він.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели", – зазначив Віткофф.

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