Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Спецпосланець Трампа Віткофф: "Я не вважаю Путіна поганою людиною"

Іван Д'яконовСубота, 22 березня 2025, 04:25
Спецпосланець Трампа Віткофф: Я не вважаю Путіна поганою людиною
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону поділився своїми враженнями від другого візиту до Росії, зазначивши, що не вважає правителя Росії Володимира Путіна поганою людиною.

Джерело: інтерв’ю Віткоффа

Деталі: За словами Віткоффа, під час його другого візиту до Кремля, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати його Трампу. 

Реклама:

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента (Трампа – ред.) стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом, молився за друга".

Деталі: Віткофф підкреслив, що переповів цю історію Трампу і передав картину. "І було очевидно, що це його зворушило", – наголосив він.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели", – зазначив Віткофф.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що ввечері 13 березня лідер РФ Владімір Путін прийняв у себе американського спецпосланця Стіва Віткоффа, через якого були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

СШАРосіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоЗатримана в Молдові Гуцул просить Путіна захистити Гагаузію та домогтися її звільнення з-під варти
відеоВтеча Комарницького: до кордону ексдепутата везли під прикриттям машини "вантаж 200"
Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після кібератаки
фото Атака на Дніпро: 3 постраждалих, понівечено підприємства, багатоповерхівки та понад 60 авто
"Нам плювати на вашу думку": Трампістка Тейлор Грін відповіла на запитання журналістки
Келлог: Росія не піде з окупованих територій, але де-юре вони не її
Усі новини...
США
Віткофф заявив, що Крим і "чотири регіони" є ключовими проблемами у війні РФ проти України
Спецпосланець Трампа: В Україні домовилися про вибори, вони будуть
Віткофф: Надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу в Альянс – відкрите питання
Останні новини
12:14
Сибіга: нічні атаки РФ свідчать про прагнення Путіна продовжити війну
12:05
Акції автовиробників відреагували на нові мита Трампа
11:27
Першу ігрову майку баскетболіста Джордана продали на аукціоні за 4 мільйони доларів
11:21
Зняв прапор РФ і вивісив спіднє: як український підліток висловлював протест у "таборі перевиховання"
11:16
інфографікаПонад дві третини українців довіряють Зеленському – КМІС
11:12
ІнфографікаБільшість українців проти проведення виборів до закінчення війни – КМІС
11:11
Компанія Ariston передумала йти з Росії: Путін вперше скасував націоналізацію
11:03
У "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю
11:03
Курс валют на 27 березня: долар та євро здешевшали
11:02
Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо це дасть перевагу – Бессент
Усі новини...
Реклама:
Реклама: