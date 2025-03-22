Спецпосланник Трампа Уиткофф: "Я не считаю Путина плохим человеком"

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону поделился своими впечатлениями от второго визита в Россию, отметив, что не считает правителя России Владимира Путина плохим человеком.

Источник: интервью Уиткоффа

Детали: По словам Уиткоффа, во время его второго визита в Кремль, Путин заказал портрет президента Трампа у ведущего российского художника и "фактически подарил его" Уиткоффу, попросив передать его Трампу.

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Прямая речь: "Он (Путин – ред.) рассказал мне историю, Такере, о том, как, когда в президента (Трампа – ред.) стреляли, он пошел в свою церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом Соединенных Штатов или мог им стать, а потому, что он был его другом и молился за друга".

Детали: Уиткофф подчеркнул, что пересказал эту историю Трампу и передал картину. "И было очевидно, что это его тронуло", – подчеркнул он.

"Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, эта война и все составляющие, которые к ней привели", – отметил Уиткофф.

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