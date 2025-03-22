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В Австрії арештували 15 осіб за напади на представників ЛГБТК-спільноти

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 22 березня 2025, 04:39
В Австрії арештували 15 осіб за напади на представників ЛГБТК-спільноти
Ілюстративне фото: Getty Images

Австрійська поліція провела масштабну операцію та арештувала 15 осіб у межах розслідування низки нападів на грунті ненависті проти представників ЛГБТК-спільноти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: У межах слідчих дій 21 березня понад 400 поліцейських і кримінальних слідчих Австрії провели рейди в 23 місцях у семи австрійських провінціях.

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Під час обшуків поліцейські знайшли зброю та нацистські пам'ятні речі.

Затримані – 12 чоловіків і три жінки – звинувачуються у створенні фейкових акаунтів на платформах знайомств, щоб виманити ЛГБТК-людей, яких вони хибно звинувачували в педофілії.

Серед підозрюваних – 11 австрійців, громадянин Німеччини, хорват, румун і словак віком від 14 до 26 років.

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Представник слідства Майкл Лонеггер заявив, що жертвами нападів стали щонайменше 17 людей. Їх заманювали у віддалені місця, де на них нападали люди у масках. Це знімали на відео, яке викладали в інтернет.

За словами Лонеггера, кількість жертв, імовірно, набагато більша, ніж повідомляється.

Передісторія:

АвстріяЛГБТкримінал
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