В Австрії арештували 15 осіб за напади на представників ЛГБТК-спільноти
Австрійська поліція провела масштабну операцію та арештувала 15 осіб у межах розслідування низки нападів на грунті ненависті проти представників ЛГБТК-спільноти.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Деталі: У межах слідчих дій 21 березня понад 400 поліцейських і кримінальних слідчих Австрії провели рейди в 23 місцях у семи австрійських провінціях.
Під час обшуків поліцейські знайшли зброю та нацистські пам'ятні речі.
Затримані – 12 чоловіків і три жінки – звинувачуються у створенні фейкових акаунтів на платформах знайомств, щоб виманити ЛГБТК-людей, яких вони хибно звинувачували в педофілії.
Серед підозрюваних – 11 австрійців, громадянин Німеччини, хорват, румун і словак віком від 14 до 26 років.
Представник слідства Майкл Лонеггер заявив, що жертвами нападів стали щонайменше 17 людей. Їх заманювали у віддалені місця, де на них нападали люди у масках. Це знімали на відео, яке викладали в інтернет.
За словами Лонеггера, кількість жертв, імовірно, набагато більша, ніж повідомляється.
Передісторія:
- У 2023 році поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТК-прайду, який відбувся у Відні.
- У 2024 році чеська поліція затримала неповнолітнього громадянина у зв'язку з підготовкою теракту на найбільшому публічному заході для ЛГБТК-спільноти в Словаччині.