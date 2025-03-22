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В Австрии арестовали 15 человек за нападения на представителей ЛГБТК-сообщества

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 04:39
В Австрии арестовали 15 человек за нападения на представителей ЛГБТК-сообщества
Иллюстративное фото: Getty Images

Австрийская полиция провела масштабную операцию и арестовала 15 человек в рамках расследования ряда нападений на почве ненависти против представителей ЛГБТК-сообщества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: В рамках следственных действий 21 марта более 400 полицейских и уголовных следователей Австрии провели рейды в 23 местах в семи австрийских провинциях.

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Во время обысков полицейские нашли оружие и нацистские памятные вещи.

Задержанные – 12 мужчин и три женщины – обвиняются в создании фейковых аккаунтов на платформах знакомств, чтобы выманить ЛГБТК-людей, которых они ложно обвиняли в педофилии.

Среди подозреваемых – 11 австрийцев, гражданин Германии, хорват, румын и словак в возрасте от 14 до 26 лет.

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Представитель следствия Майкл Лонеггер заявил, что жертвами нападений стали по меньшей мере 17 человек. Их заманивали в отдаленные места, где на них нападали люди в масках. Это снимали на видео, которое выкладывали в интернет.

По словам Лонеггера, количество жертв, вероятно, гораздо больше, чем сообщается.

Предыстория:

АвстрияЛГБТкриминал
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