Спецпосланець Трампа: В Україні домовилися про вибори, вони будуть

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що вважає за необхідне проведення виборів президента в Україні, і це питання вже узгоджене.

Джерело: Віткофф в інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону

Деталі: Під час розмови Карлсон запитав Віткоффа, чи очікувати виборів в Україні. Спецпосланець Трампа відповів ствердно, наголосивши, що відповідне рішення вже ухвалене.

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"Так, ви маєте рацію. Будуть. Так, вони домовилися про це. В Україні будуть вибори", – повідомив Віткофф.

Пряма мова: "Я думаю, що Зеленський намагається зробити все можливе. Він у дуже, дуже складному становищі, але він проти ядерної держави, і він також проти держави, яка має в чотири рази більше населення, ніж у нього, і тому він повинен знати, що він буде розчавлений.

Зараз найкращий час для нього, щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає".

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Деталі: Водночас він наголосив, що Росія не визнає Зеленського легітимним президентом, через що Кремль "не готовий підписати з ним будь-який договір".

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