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Спецпосланник Трампа: В Украине договорились о выборах, они будут

Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 05:45
Спецпосланник Трампа: В Украине договорились о выборах, они будут
Стив Уиткофф. Скриншот с видео

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает необходимым проведение выборов президента в Украине, и этот вопрос уже согласован.

Источник: Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону

Детали: Во время разговора Карлсон спросил Уиткоффа, ожидать ли выборов в Украине. Спецпосланник Трампа ответил утвердительно, отметив, что соответствующее решение уже принято.

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"Да, вы правы. Будут. Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы", – сообщил Уиткофф.

Прямая речь: "Я думаю, что Зеленский пытается сделать все возможное. Он в очень, очень сложном положении, но он против ядерной державы, и он также против государства, которое имеет в четыре раза больше населения, чем у него, и поэтому он должен знать, что он будет раздавлен. 

Сейчас лучшее время для него, чтобы заключить сделку. Президент Трамп может предоставить ему лучшую возможную сделку, которую он когда-либо получит".

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Детали: В то же время он отметил, что Россия не признает Зеленского легитимным президентом, из-за чего Кремль "не готов подписать с ним любой договор".

Предыстория:

  • Кремль активно использует искажение украинских законов для делегитимизации украинской власти, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. По оценкам ISW, Кремль не заинтересован в переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.

СШАУкраинавиборыроссийско-украинская война
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