Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что считает необходимым проведение выборов президента в Украине, и этот вопрос уже согласован.

Источник: Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону

Детали: Во время разговора Карлсон спросил Уиткоффа, ожидать ли выборов в Украине. Спецпосланник Трампа ответил утвердительно, отметив, что соответствующее решение уже принято.

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"Да, вы правы. Будут. Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы", – сообщил Уиткофф.

Прямая речь: "Я думаю, что Зеленский пытается сделать все возможное. Он в очень, очень сложном положении, но он против ядерной державы, и он также против государства, которое имеет в четыре раза больше населения, чем у него, и поэтому он должен знать, что он будет раздавлен.

Сейчас лучшее время для него, чтобы заключить сделку. Президент Трамп может предоставить ему лучшую возможную сделку, которую он когда-либо получит".

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Детали: В то же время он отметил, что Россия не признает Зеленского легитимным президентом, из-за чего Кремль "не готов подписать с ним любой договор".

Предыстория: