Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро

Естонія закупить військову техніку та обладнання на суму 100 мільйонів євро для України, зокрема – безпілотники, водні судна, медичне обладнання та інші предмети, виготовлені естонськими оборонними підприємствами.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Естонії, передає "Європейська правда"

Деталі: До списку увійшли безпілотники і безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання від естонських оборонних підприємств.

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Подробиці, кількість і терміни поставок не розголошуються з міркувань безпеки.

"Ми домовилися минулого року, що і цього, і наступного року будемо підтримувати Україну у військовому плані, виділяючи 0,25% нашого ВВП на рік на продукцію естонської оборонної промисловості…Сьогодні ми отримали зворотній зв'язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Основна частина військової допомоги Естонії буде вкладена в заходи, що дають змогу естонським підприємствам зробити свій внесок у перемогу України.

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Крім того, Естонія надаватиме Україні пряму військову матеріальну допомогу, братиме участь у навчанні військовослужбовців українських сил оборони і разом із Люксембургом очолить IT-коаліцію з надання допомоги Україні.

Країни Балтії та Північної Європи також мають намір цього року оснастити і навчити в Україні підрозділ розміром із бригаду.

Передісторія: