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Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов евро

Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 07:02
Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов евро
Фото: Getty Images

Эстония закупит военную технику и оборудование на сумму 100 миллионов евро для Украины, в частности – беспилотники, водные суда, медицинское оборудование и другие предметы, изготовленные эстонскими оборонными предприятиями.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Эстонии, передает "Европейская правда"

Детали: В список вошли беспилотники и беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и предметы поставки от эстонских оборонных предприятий.

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Подробности, количество и сроки поставок не разглашаются из соображений безопасности.

"Мы договорились в прошлом году, что и в этом, и в следующем году будем поддерживать Украину в военном плане, выделяя 0,25% нашего ВВП в год на продукцию эстонской оборонной промышленности...Сегодня мы получили обратную связь от Украины, что позволит нам как можно быстрее доставить помощь украинцам", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Основная часть военной помощи Эстонии будет вложена в мероприятия, позволяющие эстонским предприятиям внести свой вклад в победу Украины.

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Кроме того, Эстония будет предоставлять Украине прямую военную материальную помощь, участвовать в обучении военнослужащих украинских сил обороны и вместе с Люксембургом возглавит IT-коалицию по оказанию помощи Украине.

Страны Балтии и Северной Европы также намерены в этом году оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду.

Предыстория: 

  • В конце февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Эстонияпомощь Украине
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