Віткофф заявив, що Крим і "чотири регіони" є ключовими проблемами у війні РФ проти України
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією.
Джерело: Віткофф в інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону
Пряма мова: "Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту".
Деталі: Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова.
За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.
Пряма мова: "Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно".
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський 19 березня визнав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни, проте наголосив, що "для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – сказав президент.
- Фінський президент Александр Стубб заявив, що досвід Фінляндії свідчить, що Україна у жодному разі не має погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.