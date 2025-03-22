Віткофф заявив, що Крим і "чотири регіони" є ключовими проблемами у війні РФ проти України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією.

Джерело: Віткофф в інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону

Пряма мова: "Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту".

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Деталі: Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова.

За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

Пряма мова: "Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно".

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