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Уиткофф заявил, что Крым и "четыре региона" являются ключевыми проблемами в войне РФ против Украины

Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 07:24
Уиткофф заявил, что Крым и четыре региона являются ключевыми проблемами в войне РФ против Украины
Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются самыми большими препятствиями для урегулирования войны, начатой Россией.

Источник: Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону

Прямая речь: "Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта".

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Уиткофф добавил, что это первоочередная вещь и ведется очень позитивный разговор.

По его словам, это всегда было проблемой, хотя об этом, вроде бы, никто не хочет говорить.

Прямая речь: "Это слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это и является центральным вопросом конфликта. Абсолютно".

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Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта признал, что территориальные вопросы будут на столе будущих мирных переговоров об окончании войны, однако подчеркнул, что "для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", – сказал президент.
  • Финский президент Александр Стубб заявил, что опыт Финляндии свидетельствует, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые будут означать потерю суверенитета и территориальной целостности.

СШАроссийско-украинская война
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