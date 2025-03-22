Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются самыми большими препятствиями для урегулирования войны, начатой Россией.

Источник: Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону

Прямая речь: "Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта".

Реклама:

Уиткофф добавил, что это первоочередная вещь и ведется очень позитивный разговор.

По его словам, это всегда было проблемой, хотя об этом, вроде бы, никто не хочет говорить.

Прямая речь: "Это слон в комнате. Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это и является центральным вопросом конфликта. Абсолютно".

РЕКЛАМА:

Предыстория: