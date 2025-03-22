Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

У війні проти України РФ втратила ще 1210 військових – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 22 березня 2025, 07:42
У війні проти України РФ втратила ще 1210 військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 1 210 солдатів та майже сотню артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 902 010 (+1210) осіб;
  • танків – 10 403 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 21 609 (+20) од;
  • артилерійських систем – 24 944 (+96) од;
  • РСЗВ – 1 327 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 338 (+258) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 425 (+166) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
У Франції допускають розгортання миротворців у центрі України вздовж Дніпра – AP
Усі новини...
втрати у війні
Втрати Росії перевищили 900 тисяч у живій силі
Розвідка Британії оцінила втрати РФ: 900 тисяч військових з 2022 року
ЗСУ за добу знешкодили 1 400 окупантів і 38 ББМ
Останні новини
02:58
Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб
02:31
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
01:30
оновленоАрмія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою
00:44
мапаОкупанти просунулись на Донеччині біля Катеринівки – Deep State
00:16
Премʼєр Канади: США більше не є надійним партнером
23:57
Генштаб: На фронті відбулось 195 бойових зіткнень, інтенсивно – на Покровському напрямку
23:47
Путін пропонує запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" задля виборів
23:43
День театру щодня 7 років поспіль. Чим особливий незалежний харківський театр "Нафта"
23:24
Новини економіки 27 березня: УЗ відновила онлайн-продаж квитків, новий проєкт угоди зі США
22:49
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: