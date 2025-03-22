У війні проти України РФ втратила ще 1210 військових – Генштаб
Субота, 22 березня 2025, 07:42
За минулу добу російська армія втратила 1 210 солдатів та майже сотню артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 902 010 (+1210) осіб;
- танків – 10 403 (+9) од;
- бойових броньованих машин – 21 609 (+20) од;
- артилерійських систем – 24 944 (+96) од;
- РСЗВ – 1 327 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 338 (+258) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 425 (+166) од;
Дані уточнюються.