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За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1210 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 22 марта 2025, 07:42
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1210 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла 1 210 солдат и почти сотню артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 902 010 (+1210) человек;
  • танков – 10 403 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 609 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 24 944 (+96) ед;
  • РСЗО – 1 327 (+3) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 338 (+258) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 425 (+166) ед;

Данные уточняются.

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