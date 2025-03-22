За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1210 оккупантов – Генштаб
Суббота, 22 марта 2025, 07:42
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 210 солдат и почти сотню артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 902 010 (+1210) человек;
- танков – 10 403 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 21 609 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 24 944 (+96) ед;
- РСЗО – 1 327 (+3) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 338 (+258) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 425 (+166) ед;
Данные уточняются.